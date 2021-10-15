XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пентагон отказался комментировать инцидент с эсминцем США в Японском море

Иван Юминов

Политика
Пентагон отказался комментировать инцидент с эсминцем США в Японском море
Фото: defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt

Пентагон не стал комментировать инцидент с американским эсминцем Chafee, пытавшимся нарушить границу России в Японском море.

— С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

15 октября в Минобороны сообщили, что эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море около Владивостока. Судно отвернуло на обратный курс после приближения к БПК «Адмирал Трибуц» на расстояние менее 60 метров.

Корабль, как уточнили в министерстве, сперва проигнорировал предупреждение военных и продолжил попытку пересечения государственной границы в Японском море. Действия экипажа эсминца, по мнению Минобороны, являются грубым нарушением международных правил.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти

После этого Минобороны опубликовало видео операции по вытеснению Chafee из территориальных вод страны. На кадрах можно разглядеть, как оба корабля идут вдоль друг друга на протяжении около 40 секунд.

Кроме того, видны члены экипажа Chafee на задней палубе судна рядом с вертолетом. Последняя часть видео позволяет понять, что эсминец поворачивает и начинает движение от корабля ВМФ России.

Читайте также:
СШАРоссияПентагон
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Все мнения
О проекте