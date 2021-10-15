Пентагон отказался комментировать инцидент с эсминцем США в Японском море

Фото: defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt

Пентагон не стал комментировать инцидент с американским эсминцем Chafee, пытавшимся нарушить границу России в Японском море.

— С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

15 октября в Минобороны сообщили, что эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море около Владивостока. Судно отвернуло на обратный курс после приближения к БПК «Адмирал Трибуц» на расстояние менее 60 метров.

Корабль, как уточнили в министерстве, сперва проигнорировал предупреждение военных и продолжил попытку пересечения государственной границы в Японском море. Действия экипажа эсминца, по мнению Минобороны, являются грубым нарушением международных правил.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти

После этого Минобороны опубликовало видео операции по вытеснению Chafee из территориальных вод страны. На кадрах можно разглядеть, как оба корабля идут вдоль друг друга на протяжении около 40 секунд.

Кроме того, видны члены экипажа Chafee на задней палубе судна рядом с вертолетом. Последняя часть видео позволяет понять, что эсминец поворачивает и начинает движение от корабля ВМФ России.