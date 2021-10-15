Минобороны опубликовало видео операции по вытеснению эсминца США

Фото: Telegram / Раньше всех. Ну почти

Минобороны России опубликовало видео операции по вытеснению американского эсминца Chafee из территориальных вод страны.

На кадрах можно разглядеть, как оба корабля идут вдоль друг друга на протяжении около 40 секунд. Кроме того, видны члены экипажа Chafee на задней палубе судна рядом с вертолетом.

Последняя часть видео позволяет понять, что эсминец поворачивает и начинает движение от корабля ВМФ России.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти

15 октября в Минобороны сообщили, что эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море около Владивостока. Судно отвернуло на обратный курс после приближения к БПК «Адмирал Трибуц» на расстояние менее 60 метров.

Корабль, как уточнили в министерстве, сперва проигнорировал предупреждение военных и продолжил попытку пересечения государственной границы в Японском море. Действия экипажа эсминца, по мнению Минобороны, являются грубым нарушением международных правил.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море. Он на три километра вошел в территориальные воды страны и не реагировал на предупреждения военных.

Пограничный сторожевой корабль Черноморского флота предупредительно выстрелил по Defender. Позже самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.