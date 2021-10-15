Министры промышленности регионов РФ посетили ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13 Карта всех событий

Главы региональных министерств промышленности прибыли с визитом на площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

По его словам, технополис посетили свыше 20 руководителей исполнительных органов власти в субъектах России. Они поделились свои опытом в стимулировании промышленности и познакомились со столичными разработками.

— Такое взаимодействие служит распространению лучших управленческих практик, способствует межрегиональному взаимодействию и расширению рынков поставок инновационной продукции по всей стране, — заявил гендир.

Встреча прошла в рамках реализации программы «Федеральная практика» для представителей власти в сфере производства. Участники представили свои проекты по созданию кластеров и региональной промышленной инфраструктуры.

— Промышленные предприятия получают широкие возможности для развития. Жизнеспособность этой концепции уже не раз подтвердили резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва». Они отличный пример того, как ОЭЗ может способствовать реализации привлекательных инвестиционных проектов, — подчеркнул эксперт программы «Федеральная практика», директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ) Андрей Шпиленко.

Также министры посетили Центр инноваций и аддитивного производства в технополисе и посмотрели на современные разработки.

В особой экономической зоне «Технополис «Москва» работает порядка 200 высокотехнологичных компаний. При этом 88 из них имеют статус резидента, который дает право на получение преференций и льгот.