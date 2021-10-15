Дорожная авария с участием автобуса произошла на севере Москвы

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Россия, Москва, Череповецкая улица, 3Б Карта всех событий

ДТП с участием коммерческого автобуса и легковой машины случилось на севере столицы. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что авария произошла по адресу Череповецкая улица, дом № 3б.

В ведомстве отметили, что автобус принадлежит перевозчику ООО «Стартранс».

По данным департамента, в результате происшествия никто не получил травмы.

В настоящее время транспортное движение на участке затруднено на два с половиной километра.

— Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБД, — заключили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В четверг, 14 октября, в столичной ГИБДД составили портрет типичного нарушителя правил дорожного движения (ПДД). Для его составления использовали статистику нарушений на дорогах Москвы по итогам девяти месяцев 2021 года.

Типичным нарушителем оказался мужчина в возрасте 26–35 лет со стажем вождения более 10 лет, имеющий среднее специальное образование и рабочую профессию.

При этом за январь–сентябрь этого года московская ГИБДД выявила свыше 12,5 тысячи нарушений в ходе сплошных проверок пассажирских автобусов в Москве.