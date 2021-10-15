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«Очень жестоки»: иностранцы испугались популярной приметы в России

Иван Юминов

Общество
«Очень жестоки»: иностранцы испугались популярной приметы в России
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Российская примета, согласно которой нужно наступить на ногу другому «в ответ», удивила зарубежных пользователей Twitter.

— Если вы наступили кому-либо на ногу в России, то, согласно нормам этикета, следует выставить вперед собственную, чтобы вам наступили в ответ, — говорится в сообщении.

Один из пользователей подчеркнул, что русские серьезно придерживаются закона «глаз за глаз». Другой задался вопросом, является ли этот факт правдой, и пообещал, что «точно не поедет в Россию».

Очередной комментатор испугался: не останутся ли таким образом россияне без ног. Ему вторит еще один человек, резюмируя, что «русские очень жестоки».

При этом нашлись и те, кому примета пришлась по душе. Так, подписчик назвал это справедливым, а другой уточнил, что в Румынии делают так же, отмечает РИА Новости.

6 октября синоптик Роман Вильфанд рассказал, что примета о морозной зиме, которая наступит, если гроздья рябины осенью будут очень красными, несостоятельна. По его словам, примета о том, что после морозной зимы будет жаркое лето, также не соответствует действительности.

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