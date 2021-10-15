Даниил Медведев объяснил усталостью решение сняться с Кубка Кремля

Фото: Twitter / Olympic Russia

Теннисист Даниил Медведев снялся с турнира Кубок Кремля из-за усталости. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в пятницу, 15 октября.

— Вторая ракетка мира, чемпион US Open Даниил Медведев принял решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля — 2021» в связи с усталостью, накопившейся в концовке сложного сезона. В нынешнем году Даниил провел уже 61 матч, одержав 50 побед при 11 поражениях, — отмечается в Telegram-канале турнира.

Сам Медведев уточнил, что календарь для него в этом году оказался «очень тяжелым» из-за добавления турнира Indian Wells в октябре. После этого спортсмен почувствовал, что его тело «не готово на 100 процентов».

Решение сняться было «очень трудным», но оно необходимо для качественного завершения сезона, отметил Медведев в Twitter.

12 сентября Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале US Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.

Россиянин в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые победил. За победу Медведев получил чек на 2,5 миллиона долларов.