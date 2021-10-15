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На Украине описали девять сценариев возможной войны с Россией

Иван Юминов

Политика
На Украине описали девять сценариев возможной войны с Россией
Фото: president.gov.ua

Украина прорабатывает ряд военных сценариев в случае нападения России. Об этом заявил советник главы администрации украинского президента Алексей Арестович в пятницу, 15 октября.

— Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия — от пограничных провокаций до полномасштабной войны, — рассказал чиновник.

Киев, по его словам, исходит из того, что война с Москвой уже якобы идет. Данный конфликт способен пойти по пути эскалации и приобрести полномасштабный характер, добавил он.

Советник уточнил, что Украина готова сотрудничать с НАТО. Страна планирует совместное с США производство вооруженной военной техники и строительство научно-исследовательского центра по БПЛА с Турцией, рассказал Арестович в эфире «Украины 24».

15 октября депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что слова экс-главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости разработать военный сценарий «возвращения» Крыма являются безумием.

Украине, по словам парламентария, не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путем. В противном случае все закончится для украинской стороны плачевно и фатально, заключил Шеремет.

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