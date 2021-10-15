Упавшего около Новоспасского моста в Москву-реку мужчину достали спасатели

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Новоспасский мост Карта всех событий

Сотрудники управления МЧС России по столице спасли гражданина, который упал в Москву-реку недалеко от Новоспасского моста. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы (ГОЧСиПБ).

По информации ведомства, в пятницу вечером на спасательную станцию «Крымский мост» поступило сообщение о тонущем человеке. Прибывшие на место происшествия спасатели Мельников и Кеворков нашли уходившего под воду мужчину около Новоспасского моста.

Сотрудники МЧС подняли человека на борт катера, а после передали врачам скорой медицинской помощи. С признаками переохлаждения пострадавшего госпитализировали в больницу.

— Обстоятельства произошедшего инцидента выясняются правоохранительными органами, — заключили в сообщении ведомства.

Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ

Также в пятницу, 15 октября, в пресс-службе ГОЧСиПБ рассказали, что столичные спасатели достали из воды человека, который тонул в пруду Дунай в районе Восточное Бирюлево.

После обращения очевидцев на место происшествия прибыл столичный отряд пожарно-спасательного центра. В этот момент гражданин уже находился в трех метрах от берега и просил о помощи.

В итоге человека достали из пруда, накрыли его одеялом, а также оказали первую помощь.