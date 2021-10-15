Подозреваемых в ритуальном убийстве под Рязанью заключили под стражу

Фото: СК РФ

Подозреваемые по делу об оккультном убийстве подростка в Рязанской области не признали вину. Об этом сообщили в региональном СУ СК в пятницу, 15 октября.

— По подозрению в совершении преступления задержаны бывший отчим мальчика, мужчина 1969 года рождения, и его знакомая 1992 года рождения. Допрошенные в качестве подозреваемых мужчина и женщина свою вину не признали, — говорится в сообщении.

В отношении задержанных, по данным СК, проводятся следственные действия. Ведомство также назначило судебные медико-криминалистическую и ситуационную экспертизы.

Кроме того, правоохранители допросили свидетелей инцидента. Оба подозреваемых арестованы до 10 декабря, отмечается на сайте СК.

14 октября в СК сообщили о ритуальном убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области. По данным ведомства, о пропаже мальчика стало известно 9 октября.

По месту жительства несовершеннолетнего оперативники обнаружили следы крови. После этого сотрудники полиции предположили, что в отношении подростка было совершено преступление.

Спустя четыре дня тело мальчика со следами насильственной смерти обнаружили в лесном массиве около деревни Знаменки. После этого следователи задержали подозреваемых — женщину и мужчину. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство».