Силовики подавили масштабные волнения в колонии № 1 Владикавказа

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Силовым органам удалось подавить волнения в исправительной колонии № 1 во Владикавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в пятницу, 15 октября.

— В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить, — рассказал собеседник издания.

Инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Карабулакской, 1, отмечается на сайте агентства.

Участниками бунта стали около 200 человек, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Скорая помощь, по данным регионального минздрава, была вызвана на место для дежурства.

При этом данных о пострадавших пока не поступало, подчеркнули в министерстве. Волнения произошли в промзоне, где работают заключенные, рассказал собеседник агентства. Ситуация находится «на контроле», приводит слова источника ТАСС.

21 августа сотрудники полиции задержали всех семерых осужденных, которые сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии.

Осужденные за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и вымогательство проходили принудительное лечение в республиканском психдиспансере. Им удалось сбежать во время беспорядков.

В результате инцидента травмы получил санитар учреждения. Их поисками занимались сотрудники ОМОНа и СОБРа.