Врио губернатора Ярославской области отправил правительство в отставку

Фото: Пресс-служба Госдумы

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев отправил областное правительство в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу, 15 октября.

— Правительство области сложило свои полномочия в соответствии с Уставом Ярославской области, — говорится в сообщении.

Председатель правительства, его заместители и заместители губернатора будут исполнять обязанности до формирования нового состава правительства, отмечается на сайте ведомства.

12 октября в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и назначил его своим помощником.

Временно исполняющим обязанности главы Ярославской области Путин назначил Евраева. Указ, как следует из текста, вступил в силу со дня его подписания.

4 октября Путин предложил заместителю главы Минстроя Максиму Егорову стать временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области. В ответ тот заявил, что готов к новой должности.

Егоров не стал скрывать, что такое назначение для него — это вызов. Однако он поблагодарил президента за доверие и согласился возглавить областную администрацию. По словам госслужащего, ему понятны задачи, которые необходимо реализовать в регионе.