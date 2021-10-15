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Три автомобиля столкнулись на Киевском шоссе

Виктория Сикерина

Происшествия
Три автомобиля столкнулись на Киевском шоссе
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе Карта всех событий

Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла на Киевском шоссе в столице. Об этом сообщил «Вечерней Москве» в пятницу, 15 октября, источник в экстренных городских службах.

По его сведениям, из-за ДТП перекрыты четыре полосы движения транспорта в сторону центра Москвы.

Уточняется, что в происшествии один человек получил травмы.

Также в пятницу, 15 октября, случилось столкновение коммерческого автобуса перевозчика ООО «Стартранс» с легковой машиной по адресу Череповецкая улица, дом № 3б. Из-за этого проезд автомобилей по магистрали был затруднен.

В четверг, 14 октября, в столичной ГИБДД составили портрет типичного нарушителя правил дорожного движения (ПДД). Для его составления использовали статистику нарушений на дорогах Москвы по итогам девяти месяцев 2021 года.

Таким нарушителем оказался мужчина в возрасте 26–35 лет со стажем вождения более 10 лет, имеющий среднее специальное образование и рабочую профессию.

При этом в столице с начала 2021 года обнаружили примерно 11 тысяч транспортных средств с прекращенной регистрацией. Передвижение таких автовладельцев по улицам Москвы пресекли сотрудники автоинспекции.

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