Три автомобиля столкнулись на Киевском шоссе

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе Карта всех событий

Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла на Киевском шоссе в столице. Об этом сообщил «Вечерней Москве» в пятницу, 15 октября, источник в экстренных городских службах.

По его сведениям, из-за ДТП перекрыты четыре полосы движения транспорта в сторону центра Москвы.

Уточняется, что в происшествии один человек получил травмы.

Также в пятницу, 15 октября, случилось столкновение коммерческого автобуса перевозчика ООО «Стартранс» с легковой машиной по адресу Череповецкая улица, дом № 3б. Из-за этого проезд автомобилей по магистрали был затруднен.

В четверг, 14 октября, в столичной ГИБДД составили портрет типичного нарушителя правил дорожного движения (ПДД). Для его составления использовали статистику нарушений на дорогах Москвы по итогам девяти месяцев 2021 года.

Таким нарушителем оказался мужчина в возрасте 26–35 лет со стажем вождения более 10 лет, имеющий среднее специальное образование и рабочую профессию.

При этом в столице с начала 2021 года обнаружили примерно 11 тысяч транспортных средств с прекращенной регистрацией. Передвижение таких автовладельцев по улицам Москвы пресекли сотрудники автоинспекции.