ВМС США назвали ложным заявление Минобороны РФ об инциденте с эсминцем

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Заявление Минобороны России по инциденту с американским эсминцем Chafee в Японском море не соответствует действительности. Об этом сообщается в распространенном в пятницу, 15 октября, заявлении Тихоокеанского флота Соединенных Штатов.

— Заявление Министерства обороны России не соответствуют действительности. В то время как эсминец ВМС США Chafee проводил рутинные операции в международных водах Японского моря 15 октября 2021 года, российский противолодочный корабль класса «Удалой» подошел на расстояние 65 ярдов (примерно 59,4 метров) к Chafee. Взаимодействие было безопасным и профессиональным, — сказано в сообщении.

Все действия американского эсминца во время инцидента с российским кораблем соответствовали международному праву, отмечается в заявлении флота.

— Хотя Россия распространила уведомление морякам и летчикам в данной акватории позднее, в момент взаимодействия данное уведомление не действовало. Все действия Chafee осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком, — говорится в сообщении.

Также в заявлении от американского флота подчеркивается, что США продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право, передает ТАСС.

15 октября в Минобороны сообщили, что эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море около Владивостока. Судно взяло обратный курс после приближения к БПК «Адмирал Трибуц» на расстояние менее 60 метров.

Корабль, как уточнили в министерстве, сперва проигнорировал предупреждение военных и продолжил попытку пересечения государственной границы в Японском море. Действия экипажа эсминца, по мнению Минобороны, являются грубым нарушением международных правил.