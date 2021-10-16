Испытания платформы для вакцин, защищающих от разных вирусов, начались в России

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Специалисты Центра им. Гамалеи начали доклинические исследования платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

— Смысл этой технологии в том, что можно сразу же защищать человека от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время. Возможен такой подход — совмещаются различные антигены вирусов гриппа и коронавируса, — сообщил он, передает ТАСС.

Он добавил, что российские препараты уже начали испытывать на обезьянах.

Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V». Глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пострегистрационная фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» завершена.