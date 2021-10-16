XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Невозможно прекрасна»: Анна Михалкова восхитила фанатов осенним образом

Юлия Курганова

Общество
«Невозможно прекрасна»: Анна Михалкова восхитила фанатов осенним образом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Анна Михалкова поделилась новыми кадрами из командировки в Калининграде на своей странице в соцсети Instagram. Там она снимается в проекте телеканала «Россия-1» под названием «Васнецова».

На фото из поездки артистку с трудом можно узнать, так как она сильно похудела за последнее время. Поклонники обратили внимание на то, как изменилось лицо Михалковой. Вместо пухлых щек звезда демонстрирует публике точеные скулы.

На снимке звезда запечатлена в сером пальто и синей водолазке. Образ она дополнила янтарной брошью.

Фанаты написали Михалковой множество комплиментов, отметив, как она прекрасно выглядит.

«Невозможно прекрасна!»; «Очень симпатичная и загадочная, желаю многих радостей и успешностей»; «Как же красиво! Все! От глаз и взгляда до цветовых сочетаний»,— оставили комментарии фолловеры.

Анна Михалкова поделилась фото со своими детьми. Актриса на странице в соцсети Instagram опубликовала снимки наследников. На кадрах можно увидеть ее сыновей Андрея и Сергея Баковых, которых она редко показывает публике. Также на фото есть и дочь Лидия.

Читайте также:
образАнна Михалковапоклонники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Все мнения
О проекте