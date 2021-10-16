«Невозможно прекрасна»: Анна Михалкова восхитила фанатов осенним образом

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Анна Михалкова поделилась новыми кадрами из командировки в Калининграде на своей странице в соцсети Instagram. Там она снимается в проекте телеканала «Россия-1» под названием «Васнецова».

На фото из поездки артистку с трудом можно узнать, так как она сильно похудела за последнее время. Поклонники обратили внимание на то, как изменилось лицо Михалковой. Вместо пухлых щек звезда демонстрирует публике точеные скулы.

На снимке звезда запечатлена в сером пальто и синей водолазке. Образ она дополнила янтарной брошью.

Фанаты написали Михалковой множество комплиментов, отметив, как она прекрасно выглядит.

«Невозможно прекрасна!»; «Очень симпатичная и загадочная, желаю многих радостей и успешностей»; «Как же красиво! Все! От глаз и взгляда до цветовых сочетаний»,— оставили комментарии фолловеры.

Анна Михалкова поделилась фото со своими детьми. Актриса на странице в соцсети Instagram опубликовала снимки наследников. На кадрах можно увидеть ее сыновей Андрея и Сергея Баковых, которых она редко показывает публике. Также на фото есть и дочь Лидия.