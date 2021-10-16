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Гинцбург рассказал о возможном названии вакцины от COVID-19 для детей

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург рассказал о возможном названии вакцины от COVID-19 для детей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработали вакцину от COVID-19 для детей. Она может получить название «Спутник М». Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

— Наверняка останется «Спутником», по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, «маленькие». Может быть, будет литера М в этой вакцине, — отметил эксперт.

В июле в столице стартовало клиническое испытание вакцины для подростков 12–17 лет. Детей вакцинируют тем же препаратом «Спутник V», но в меньшей дозировке. В конце сентября Центр имени Гамалеи передал в Минздрав документы, чтобы зарегистрировать этот вариант вакцины.

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, если данный препарат одобрят, вакцинация подростков будет происходить только добровольно, при согласии их родителей или законных представителей. Вакцинация по-прежнему остается самым эффективным способом защиты от COVID-19, передает РИА Новости.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России начались доклинические исследования платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

Гинцбург рассказал о возможном названии вакцины от COVID-19 для детей
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