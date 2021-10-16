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Движение на участке МКАД восстановили после столкновения автомобилей

Иван Юминов

Происшествия
Движение на участке МКАД восстановили после столкновения автомобилей
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 37-й километр Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение на участке МКАД после аварии. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 16 октября.

— Движение на внешней стороне восстановлено, — говорится в сообщении.

Причиной затруднения движения стало столкновение двух автомобилей на внешней стороне 37-го километра дороги. По направлению к пересечению с улицей Поляны движение было временно доступно лишь по трем полосам, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

16 октября в Дептрансе сообщили, что авария с участием автомобиля и трамвая произошла в Москве. В результате нее на Открытом шоссе с рельсов сошла вторая тележка вагона трамвая по маршруту № 36.

По предварительным данным, водитель автомобиля не убедился в безопасности маневра при повороте. Установлением подробностей инцидента, как уточнили в ведомстве, занимаются сотрудники ГИБДД.

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