Сергей Собянин рассказал о строительстве новых спортплощадок в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Столичные власти, как правило, учитывают пожелания горожан о строительстве новых спортивных площадок. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 16 октября.

— Жители микрорайонов часто обращаются с просьбой сделать особую спортплощадку, и мы обычно идем навстречу. Учитываем интересы и детей, и взрослых, — рассказал глава города.

Так, в Печатниках на Шоссейной улице рабочие оборудовали многофункциональную площадку с атлетической беседкой. Благодаря этому, по словам мэра, жители смогут заниматься на силовых тренажерах в любой сезон.

Зеленоград получил первоклассный стадион для регби, так как там любят данный вид спорта, добавил он. Теннисный корт украсил район Фили-Давыдково, а площадка для игры в городки и памп-трек появились в спортивном парке Десеновское.

Кроме того, как уточнил глава города, район Аэропорт дополнили рингом для панна-футбола. При этом в Строгине для любителей текбола установили две площадки со столами, заключил Собянин.

15 октября Собянин рассказал, что первые дворы, которые спроектировали вместе с жителями, появились в столице. Так, на улице Академика Скрябина жители попросили учесть неровный рельеф участка.

В результате, по словам мэра, на естественном холме появилась детская площадка с навесами, а спортивная коробка была перенесена. Жители также получили кольцевой маршрут для прогулок, пробежек и поездок на велосипеде.