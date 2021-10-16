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Столичный метрополитен выставит претензию въехавшему в трамвай водителю

Иван Юминов

Происшествия
Столичный метрополитен выставит претензию въехавшему в трамвай водителю
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Московский метрополитен выставит претензию водителю, который виновен в столкновении с трамваем. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 16 октября.

— Водитель автомобиля грубо нарушил ПДД: пересек сплошную линию разметки, допустив столкновение с трамваем. Задержка движения городского транспорта — 1,5 часа, — говорится в сообщении.

Метро выставит водителю претензию, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

6 октября в Дептрансе сообщили, что авария с участием автомобиля и трамвая произошла в Москве. В результате нее на Открытом шоссе с рельсов сошла вторая тележка вагона трамвая по маршруту № 36.

По предварительным данным, водитель автомобиля не убедился в безопасности маневра при повороте. Установлением подробностей инцидента, как уточнили в ведомстве, занимаются сотрудники ГИБДД.

В результате происшествия никто не пострадал. При этом трамваи № 13 и 36 временно задерживались на Открытом шоссе.

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