Пациент наркодиспансера в Якутии напал с ножом на соседей по палате

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Пациент наркологического диспансера в Якутии совершил нападение на соседей по палате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в субботу, 16 октября.

— Инцидент произошел в наркодиспансере. Один из пациентов напал с ножом на соседей, — рассказал собеседник издания.

На место происшествия выехали следователи, уточнила старший помощник главы СУ СК России по Республике Саха Надежда Дворецкая. Информация о пострадавших и погибших, по ее словам, устанавливается в данный момент.

По данным регионального Минздрава, после нападения в тяжелом состоянии находятся трое пострадавших. Еще двое — в состоянии средней тяжести, все они доставлены в Республиканскую больницу № 2 — Центр экстренной медпомощи, отмечает ТАСС.

21 августа сотрудники полиции задержали всех семерых осужденных, которые сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии.

Осужденные за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и вымогательство проходили принудительное лечение в республиканском психдиспансере. Им удалось сбежать во время беспорядков. Их поисками занимались сотрудники ОМОНа и СОБРа.