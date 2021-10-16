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Задержан напавший на соседей по палате пациент диспансера в Якутии

Иван Юминов

Происшествия
Задержан напавший на соседей по палате пациент диспансера в Якутии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Один человек умер и пятеро пострадали в результате нападения пациента наркодиспансера в Якутске. Об этом сообщили в региональном Минздраве в субботу, 16 октября.

— По предварительным данным, в результате ЧП пять пострадавших, один скончался. Пострадавшие переведены в Республиканскую больницу № 2, им оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Медицинский персонал в результате происшествия не пострадал. Нападавший, как уточнили в республиканском СК, был задержан, отмечает РИА Новости.

16 октября сообщалось, что пациент наркодиспансера в Якутии напал на соседей по палате с ножом. На место происшествия выехали следователи.

21 августа сотрудники полиции задержали всех семерых осужденных, которые сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии.

Осужденные за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и вымогательство проходили принудительное лечение в республиканском психдиспансере. Им удалось сбежать во время беспорядков. Их поисками занимались сотрудники ОМОНа и СОБРа.

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