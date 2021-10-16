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Появилось видео с места гибели российских туристов в Албании

Иван Юминов

Происшествия
Появилось видео с места гибели российских туристов в Албании
Фото: YouTube / Euronews Albania

Видео с места гибели российских туристов в Албании появилось в интернете.

На кадрах можно разглядеть, как полицейский фургон подъезжает к отелю, где произошел инцидент.

16 октября СМИ сообщили, что в сауне отеля в Албании были найдены тела четырех граждан России. Причиной их смерти стало удушье.

По данным правоохранительных органов, среди погибших — двое мужчин и две женщины. Им было от 31 года до 58 лет.

Погибшие, по данным правоохранителей, находились в сауне дольше положенного времени. Полиция допрашивает других российских туристов в отеле и персонал.

СМИ со ссылкой на официальные источники также назвали имена и возраст людей. Это 58-летняя Н. Буренкова, 60-летний С. Буренков, 37-летний Н. Белоусов и 31-летняя Е. Буренкова.

Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности произошедшего и пытается установить связь с родственниками погибших.

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