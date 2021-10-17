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Петр Толстой: Людям нужно разъяснять необходимость вакцинации

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Петр Толстой: Людям нужно разъяснять необходимость вакцинации
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Информационная кампания по борьбе с коронавирусной инфекцией — недостаточно убеждает россиян о необходимости вакцинироваться. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Политик считает, что эксперты не смогли в полной мере донести людям информацию о необходимости вакцинации.

— Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает, — написал Толстой в своем Telegram-канале.

Также политик отметил, что людям необходимо приводить доводы, а не заставлять их поверить на слово. Он объяснил это тем, что именно так можно переломить недоверие граждан.

— Врачам, ежеминутно спасающим жизни, я могу выразить только безмерную благодарность. Их труд неоценим, — заключил депутат.

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В субботу, 16 октября, в России запустили счетчик вакцинации от коронавирусной инфекции. Теперь россияне смогут узнать о ситуации с вакцинированными в своем регионе. Статистика обновляется каждый день по категориям: «Вакцинация первым компонентом», «Полная вакцинация», «Уровень коллективного иммунитета».

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