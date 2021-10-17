Петр Толстой рассказал о важности информационной кампании по борьбе с COVID-19

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал объяснять россиянам необходимость вакцинации от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

— Нужно объяснять людям, приводить доводы, — написал в публикации Толстой.

Он также выразил благодарность всем медикам, работающим с больными коронавирусом.

— А врачам, ежеминутно спасающим жизни, я могу выразить только безмерную благодарность. Их труд неоценим, — сказал вице-спикер Госдумы.

В субботу, 16 октября, в России запустили счетчик вакцинации от коронавирусной инфекции. Теперь россияне смогут узнать о ситуации с вакцинированными в своем регионе. Статистика обновляется каждый день по категориям: «Вакцинация первым компонентом», «Полная вакцинация», «Уровень коллективного иммунитета».

Жителям России необходимо помнить, что вакцинация по-прежнему остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Записаться на вакцинацию можно в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

Первый компонент вакцины от COVID-19 в России введен 51 миллион раз, полная вакцинация выполнена 47,5 миллиона раз, сообщили в оперштабе по контролю за ситуацией с COVID-19.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.