Ученый назвал метод борьбы со старением мозга

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К 30 лет у человека может ухудшиться память, а также снизиться эффективность работы. Это связано с тем, что мозг может преждевременно постареть. Не допустить этого поможет здоровый образ жизни. Об этом заявил руководитель центра «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев.

Ухудшение памяти может быть вызвано когнитивными нарушениями, связанными со старением мозга. У молодых людей иногда встречаются такие симптомы, как ухудшение памяти и снижение работоспособности.

— Например, человек в возрасте до тридцати лет справлялся с одним количеством задач, отвечал на большое количество писем по работе, закрывал кучу задач по текущей деятельности, а через какое-то время ему стало сложно это делать, — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Для того, чтобы не дать мозгу преждевременно постареть необходимо три базовых элемента — сон, питание и физическая активность. Именно на этом держится когнитивное здоровье, считает Лебедев.

Если перечисленные элементы не помогают восстановить память, то в таком случае нужно немедленно обратиться к врачу.

10 октября «ВМ» писала, что у пациентов, которые перенесли COVID-19, часто наблюдаются проблемы с памятью. Период восстановления может занимать до двух месяцев, но в некоторых случаях — до полугода. Полностью восстановить память помогут витамины, а также разгадывание кроссвордов, запоминание стихов и решение математических задач, считают опрошенные врачи Роспотребнадзора.