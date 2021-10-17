МВД: Автомобиль нужно перерегистрировать после смерти собственника

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Госавтоинспекция проводит системную работу по выявлению транспортных средств, регистрация которых была прекращена в связи со смертью собственника. С начала текущего года в столице сотрудники ДПС выявли передвижение более 100 тысяч таких автомобилей.

После смерти собственника регистрация транспортного средства прекращается, напоминает МВД России.

— Водители привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации изъяты для последующей утилизации, — говорится на сайте «МВД Медиа».

Автомобилем можно будет пользоваться только после оформления права собственности и перерегистрации в подразделении Госавтоинспекции на нового собственника. Для этого необходимо предоставить автомобиль, свидетельство о праве на наследство, а также полис ОСАГО, оформленный на гражданина, который ставит машину на учет, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В субботу, 16 октября, автоюрист Дмитрий Славнов рассказал «Вечерней Москве», что при попадании в аварию нужно срочно оказать помощь пострадавшим. Только после этого необходимо вызвать экстренные службы. Если в результате аварии никто не пострадал, участники ДТП могут оформить европротокол.