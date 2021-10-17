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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве и области ожидается потепление до плюс 14–15 градусов с 21 октября. Однако 19-го и 20-го числа в столичном регионе будет стоять прохладная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура начнет заметно расти 21 октября. В этот день столбики термометров покажут температуру от 9 до 14 градусов тепла. 22 октября воздух прогреется до плюс 9–15 градусов. Такую погоду специалист назвал по-настоящему теплой.

Вильфанд отметил, что перед этим москвичам придется пережить двухдневное похолодание в диапазоне 2–7 градусов выше ноля.

Эксперт подытожил, что 17 и 18 октября местами возможен кратковременный дождь, а 19 и 20 октября в столице может пройти небольшой дождь с мокрым снегом, пишет ТАСС.

Вильфанд также рассказал, что во вторник и среду температура будет варьироваться от двух до семи градусов тепла, что ниже нормы на два градуса. Снижение температуры связано с циклоном, который несет холодные массы с севера. Также метеоролог предупредил, что из-за мокрого снега на дорогах возможна гололедица.

Эксперты центра погоды «Фобос» рассказали москвичам, когда лучше поменять летнюю резину на зимнюю.

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