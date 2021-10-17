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В Москве к зиме подготовили больше половины поездов транспортного узла

Полина Долганова

Город
В Москве к зиме подготовили больше половины поездов транспортного узла
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Перевозчики подготовили к зимнему сезону более 50 процентов поездов столичного транспортного узла. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В ходе проверок специалисты переводят на зимний режим вентиляцию и климат-контроль, проверяют работу обогревательных систем, осматривают электрооборудование, оценивают исправность уплотнителей на окнах, а также запасаются антиоблединительной смазкой для токоприемников. В рамках подготовки сотрудники также проводят дополнительный инструктаж с персоналом транспортного узла.

— Ежегодно поручаем перевозчикам ЦППК, МТППК и Аэроэкспрессу проводить обязательный осенний осмотр подвижного состава, в этом году его пройдут более 550 поездов, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

До этого, 14 октября, городские службы не допустили временных скоплений воды в Москве во время дождя. В период сильных осадков городские службы столицы беспрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

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