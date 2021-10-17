Володин предложил создать процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Фото: Пресс-служба Госдумы

У Нобелевской премии мира нет четких критериев оценки, согласно которым лауреаты получают свои награды, поэтому в случае выявления преступлений среди награжденных можно ввести процедуру отзыва премии. С таким мнением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, сомнений в присуждении кому-либо премии в области фундаментальных наук быть не может, потому как там есть четкие критерии.

— С премией мира такой ясности нет, так как нет критериев оценки, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик также перечислил некоторых лиц, которым ранее была присуждена Нобелевская премия мира и в чьих заслугах он сомневается. По словам спикера Госдумы, бывший президент США Барак Обама получил премию спустя год после того, как занял пост главы страны. Тогда еще было рано говорить о его успехах в области установления мира, отметил Володин.

Он также добавил, что такими решениями премия себя дискредитирует. Доверие к ней может вернуть процедура отзыва награды в случае выявленных преступлений со стороны лауреатов.