Поваров из школьной столовой в Клину после отравления детей временно отстранили от работы

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Поваров из школьной стороной в Клину отстранили от работы до результатов анализов после того, как в учебном заведении отравились дети. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщает пресс-служба городского округа Клин.

Отмечается, что семь школьников в настоящее время находятся в Солнечногорской инфекционной больнице. Состояние здоровья всех детей оценивается как стабильное. У одного из пациентов температура поднялась до 37,2.

— Что касается поваров: по протоколу, если такая история происходит, все повара действительно отстраняются от работы. Это абсолютная процедура, прописанная во всех административных документах, — говорится в сообщении.

Повара не вернутся на работу до того момента, пока в Роспотребнадзоре не предоставят заключение относительно анализа пищи.

В пресс-службе отметили, что склоняются к версии инфекционного массового заражения, а не отравления, пишет РИА Новости.

16 октября сообщалось, что СК устроил проверку после отравления, на которое пожаловались 20 учащихся одной из школ города Клина. Следователи запросили документацию и опросили должностных лиц.

Роспотребнадзор направил на экспертизу образцы продуктов, которые дети употребили в пищу. Проверку по факту отравления также инициировали и в прокуратуре Московской области.