В Кремле назвали условие для встречи в «нормандском формате»

Фото: Администрация президента РФ

Для встречи в «нормандском формате» необходимо, чтобы кто-то выполнил домашнюю работу и подготовил фундамент. Такое мнение в воскресенье, 17 октября, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Вот министры сначала соберутся и поймут: фундамент прощупывается или не прощупывается, — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во время беседы по телефону обсудили встречу министров иностранных дел в «нормандском формате». Они договорились провести ее в ближайшее время. Об этом сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник, 11 октября.

По его словам, канцлер Германии и президент Франции настояли на том, чтобы Владимир Путин не противостоял переговорам «нормандской четверки».

Зайберт при этом не уточнил, будет ли на встрече присутствовать Украина — участник группы руководителей.

Для урегулирования ситуации на востоке Украины есть только один путь — выполнение Минских соглашений. В противном случае никаких изменений с решением конфликта не будет происходить годами и Киев так и будет «сидеть в окопах». Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Станкевич.