XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Кремле назвали условие для встречи в «нормандском формате»

Полина Долганова

Политика
В Кремле назвали условие для встречи в «нормандском формате»
Фото: Администрация президента РФ

Для встречи в «нормандском формате» необходимо, чтобы кто-то выполнил домашнюю работу и подготовил фундамент. Такое мнение в воскресенье, 17 октября, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Вот министры сначала соберутся и поймут: фундамент прощупывается или не прощупывается, — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во время беседы по телефону обсудили встречу министров иностранных дел в «нормандском формате». Они договорились провести ее в ближайшее время. Об этом сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник, 11 октября.

По его словам, канцлер Германии и президент Франции настояли на том, чтобы Владимир Путин не противостоял переговорам «нормандской четверки».

Зайберт при этом не уточнил, будет ли на встрече присутствовать Украина — участник группы руководителей.

Для урегулирования ситуации на востоке Украины есть только один путь — выполнение Минских соглашений. В противном случае никаких изменений с решением конфликта не будет происходить годами и Киев так и будет «сидеть в окопах». Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Станкевич.

Читайте также:
«нормандский формат»Дмитрий ПесковУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Все мнения
О проекте