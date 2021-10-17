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Поведению американской журналистки на встрече с Путиным нашли объяснение

Анастасия Колоскова

Политика
Поведению американской журналистки на встрече с Путиным нашли объяснение

Американская журналистка Хэдли Гэмбл не была внимательна к некоторым ответам президента России Владимира Путина. Об этом заявил телеведущий Павел Зарубин в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

— На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода, из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы, — рассказал Зарубин.

Владимир Путин владеет английским языком, поэтому не прибегал к услугам переводчика в разговоре с корреспондентом CNBC.

Беседа с российским лидером прошла в рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Гэмбл задала Путину ряд вопросов, некоторые из них касались экспорта российской энергетики на западный рынок. Президент отметил, что разговора по газу не получилось, так как у корреспондента были неверные данные о поставках.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин никого не пугает заявлениями о будущем, а просто описывает перспективы, которые затем сбываются.

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