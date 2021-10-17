Глава Пентагона призовет власти Украины и Грузии выполнить требования для членства в НАТО

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Глава Пентагона Ллойд Остин призовет руководство Украины и Грузии выполнить требования для членства государств в Североатлантическом альянсе во время визита в эти страны. Об этом сообщается в заявлении американского военного ведомства, которое распространили в воскресенье, 17 октября.

Известно, что глава Пентагона побывает в Грузии, Украине и Румынии до встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

— И в Грузии, и на Украине Остин подчеркнет, что дверь НАТО открыта, и призовет эти страны осуществить необходимые изменения, чтобы они могли получить право на членство в оборонном альянсе, — цитирует документ ТАСС.

В заявлении Пентагон называет Румынию «образцовым союзником» и высказывает намерение выразить ее властям признательность за выполнение всех просьб.

Остин также намерен обсудить с главами стран «безопасность Черного моря» и «будет стремиться к укреплению сотрудничества между этими тремя странами», говорится в сообщении. Также глава Пентагона намерен провести встречус американскими военными, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военнослужащими.

Основной темой встречи министров обороны НАТО станет новая стратегическая концепция альянса. Также они обсудят вопросы, связанные с Россией и Китаем.

15 октября в Минобороны сообщили, что американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море около Владивостока. Судно отвернуло на обратный курс после приближения к БПК «Адмирал Трибуц» на расстояние менее 60 метров.

Пентагон не стал комментировать инцидент с эсминцем.