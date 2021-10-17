Началось принудительное взыскание штрафов с Faсebook

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Судебные приставы начали принудительное взыскание 26 миллионов рублей с руководства компании Facebook. Штрафы были назначены судом за отказ социальной сети удалить информацию, запрещенную законодательством РФ. Данные об этом размещены в электронном банке исполнительных производств ФССП РФ.

— Служба судебных приставов открыла восемь исполнительных производств в отношении Facebook на общую сумму 26 млн рублей, — следует из данных банка.

Также суд уже назначал компании несколько штрафов за отказ удалить запрещенную информацию, передает ТАСС.

5 октября стало известно, что социальной сети по новому протоколу грозит штраф в размере от 5 до 10 процентов годовой выручки за неудаление опасного контента.

30 сентября Роскомнадзор сообщил о планах выдать Facebook новый протокол за повторное неудаление запрещенного контента. По данным ведомства, администраторы социальной сети не удалили более двух тысяч запрещенных материалов.

До этого американская корпорация, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов, попросила отсрочить выплату штрафа.