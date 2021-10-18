Пособия по уходу за ребенком будут проиндексированы в 2022 году

Фото: Pixabay

С 1 февраля 2022 года в России вырастет размер пособия по уходу за ребенком. Минимальный размер пособия увеличится на 5,8 процентов — до 7 493 рублей, а максимальный — до 31 282 рубля.

На сегодняшний день минимальный размер пособия составляет 7 083 рубля, а максимальный — 29 600 рублей, это следует из заключения Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», опубликованного в понедельник, 18 октября.

Расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет составят 169,5 миллиардов рублей, следует из документа.

Кроме этого, с 1 февраля будет проиндексировано на 5,8 процента единовременное пособие при рождении ребенка. Его размер составит 19 981 рубль. Расходы на выплату единовременных пособий при рождении ребенка будут насчитывать почти 20 миллиардов рублей. В настоящее время сумма пособия составляет 18 886 рублей.

В понедельник, 18 октября, ПФР спрогнозировал рост рождаемости в 2022 году. Отмечается, что в следующем году на свет появится почти в два раза больше детей, чем в 2021 году.