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«Увеличится почти в два раза»: ПФР спрогнозировал рост рождаемости в 2022 году

Виктория Храменкова

Общество
«Увеличится почти в два раза»: ПФР спрогнозировал рост рождаемости в 2022 году
Фото: Pexels

В 2022 году в России родятся почти 1,5 миллиона детей. Такой прогноз был сделан Пенсионным фондом России.

За январь—август текущего года в стране появилось на свет более 800 тысяч детей. Число родившихся в прошлом году составляет около 1,4 миллионов человек, отмечается в данных Росстата.

— Прогноз рождаемости: в 2022 году — 1 миллион 372,90 тысяч человек, в 2023 году — 1 миллион 385,50 тысяч человек, в 2024 году — 1 миллион 399,20 тысяч человек, — передает ТАСС слова из заключения Счетной палаты «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», опубликованного в понедельник, 18 октября.

В сентябре Правительство России утвердило план по реализации концепции демографической политики на период с 2021 до 2025 года. Он был подписан в рамках утвержденной президентом России концепции демографической политики страны.

Летом президент России Владимир Путин отметил, что неблагоприятная картина по уровням рождаемости и смертности в России сложилась за последние несколько лет из-за COVID-19 и возникших до этого демографических ям.

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