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Правительство утвердило план по реализации концепции демографической политики в России

Анастасия Волоснова

Общество
Правительство утвердило план по реализации концепции демографической политики в России
Фото: Правительство РФ

Правительство России утвердило план по реализации концепции демографической политики на период с 2021 до 2025 года. Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник, 20 сентября, на сайте кабмина РФ.

План выполнения мероприятий по реализации демографических решений в РФ подписали в рамках утвержденной президентом России концепции демографической политики страны, говорится в документе.

Летом президент России Владимир Путин отметил, что неблагоприятная картина по уровням рождаемости и смертности в России сложилась за последние несколько лет из-за COVID-19 и возникших до этого демографических ям. С 2012 по 2018 год население страны выросло на 3,8 миллиона человек, а затем случились две демографические ямы и коронавирус, посетовал президент.

При этом жилищное строительство в России, по словам президента, идет опережающими темпами, до конца года планируется сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья. Страна вплотную подошла к достижению лучшего показателя за свою современную историю, подчеркнул Путин. Правительству, по его словам, следует увеличивать набранные темпы строительства, так как для этого имеются резервы.

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