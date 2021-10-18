«Жесты и сигналы»: как водители общаются при помощи тайных знаков

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Взаимная предупредительность в Правилах дорожного движения изложена не совсем в раскрытой форме. А это является важным моментом при движении на дорогах. Подробнее о тайных знаках водителей рассказал автомобильный эксперт Михаил Горбачев.

— Я был удивлен, когда автомобиль, который я обгонял, включил правый поворотник задолго до того, как я с ним поравнялся. Это означало, что он меня видит и не против обгона, а также, что впереди дорога чистая. Это были 70-е годы, — говорит специалист.

Нередко водители автотранспорта пользуются сигналом поворотов для предупреждения опасного обгона, передает «Прайм».

Кроме этого, остановившись у светофора, можно подъехать и жестом показать на глаза — будет понятно, что не включен ближний свет или водитель вовсе не включил никакие габаритные огни.

Визуальный контакт очень важен, считает эксперт. Если нужно выехать куда-то, а автомобили едут сплошным потоком, то можно установить визуальный контакт с одним из водителей и попросить его знаками пропустить.

Включение аварийной остановки является «хорошим знаком». Однако автоэксперт категорически против включения аварийки мотоциклистами для привлечения к себе дополнительного внимания.

— Движение без всякой причины с включенной «аварийкой» запрещено и в нашей стране, и особенно за границей. Если, например, в Финляндии вы на ходу включите её, то это будет воспринято как серьезное нарушение, потому что мигание всех четырёх «повортников» аварийной сигнализации означает, что автомобиль остановился по причине поломки или аварии, — отметил Горбачев.

В воскресенье, 17 октября, стало известно, что Минтранс и МВД России предлагают ввести в оборот новые дорожные знаки. Они будут обозначать места для зарядки электромобилей и участков, где запрещено движение автобусов, а также дорожную разметку диагональных пешеходных переходов.