Россияне назвали профессии, в которых должна быть обязательная вакцинация

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23 процента опрошенных россиян считают, что вакцинация должна быть обязательной для работников всех профессий. Это следует из опроса, проведенного сервисом поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек из 394 населенных пунктов. Принять участие в исследовании можно было с 11 по 14 октября.

26 процентов опрошенных мужчин и 20 процентов женщин выступили за принудительную вакцинацию, передает РБК. Против обязательной прививки высказались 30 процентов респондентов.

Большая часть считает, что в обязательном порядке нужно прививать медицинских работников. На втором месте — сфера услуг. За обязательную вакцинацию этого сектора высказались 13 процентов.

10 процентов опрошенных выступили за вакцинацию учителей, за продавцов — 5 процентов. На полицейских, воспитателей детских садов и социальных работников пришлось по 2 процента. Столько же — в совокупности на водителей общественного транспорта и таксистов.

4 процента заявили о необходимости вакцинировать фармацевтов, работников пищевых производств, строителей, курьеров, пожарных и артистов.

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В пятницу, 16 октября, в России запустили счетчик вакцинации от коронавирусной инфекции. Россияне смогут узнать о ситуации, связанной с коронавирусом в своем регионе, по тепловой карте.