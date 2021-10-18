Диетолог объяснила, сколько витамина С нужно потреблять человеку

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Для того, чтобы поддержать иммунитет необходимо иметь в рационе витамин C. В период сезонных заболеваний он имеет исключительное значение. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

— Суточная доза витамина C для здорового человека — 90 миллиграммов. Для того, чтобы обеспечить эту дозу, достаточно потреблять овощи и фрукты. Для здорового питания и профилактики многих заболеваний надо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, этого вполне достаточно, — рассказала врач.

Также в интервью радио Sputnik она отметила, что у людей, которые регулярное потребляют овощи и фрукты, дефицита этого витамина не наблюдается.

Если человек все же заболел, то потребность в витамине С возрастает в десятки раз. В этой ситуации нужное количество витамина определит врач, который порекомендует соответствующие препараты.

В конце сентября врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что людям, страдающим от никотиновой зависимости людям следует добавить в свой рацион продукты, богатые витамином C.Этот витамин помогает предотвратить болезни сосудов, нормализовать давление и снизить уровень холестерина в крови.