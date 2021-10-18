Капремонт дома с портретом Николая Гастелло завершается в Сокольниках

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства

На востоке Москвы подходит к завершению капитальный ремонт дома № 2, расположенного на 4-й Сокольнической улице и известного изображением Героя Советского Союза Николая Гастелло. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Дом с шестью подъездами переменной этажности построили в 1932 году по индивидуальному проекту. Здание, состоящее из симметричных частей, разделенных двумя арками, является образцом конструктивизма.

— В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в здании полностью обновили системы горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, заменили сети электроснабжения, отремонтировали крышу и подвалы, — говорится в сообщении.

Фасад здания выкрасили в светло-желтый цвет, а входные группы и арочные проемы выделили светло-красным оттенком.

В настоящее время ведется ремонт в подъездах дома. Работы завершат до декабря этого года.

На одном из торцов дома в 2015 году появилось изображение Героя Советского Союза Николая Гастелло высотой в шесть этажей. Рядом с домом расположена улица, которая названа в честь героя, а также здание школы, где учился Николай Гастелло.

В столице продолжаются работы по ремонту многоквартирных домов, которые проводит Фонд капитального ремонта Москвы в рамках региональной программы. 14 октября начальник производственного технического управления ведомства Игорь Тимофеев проинспектировал ход работ.