СМИ: Европа расплачивается газовым кризисом за высокомерие

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Страны Европы получают наказание за высокомерие, вылившееся в газовый кризис. Россия при этом получает выгоду и реализует собственный энергетический потенциал. Статью с такими тезисами опубликовал журнал Forbes.

Кризис в Европе возник по многим причинам, но основными, считает издание, могут считаться высокомерие в отношении «зеленой энергетики» и трезвые действия России в этот период.

Европейцы слишком рано начали переход на альтернативные источники энергии и уход от традиционных. Из-за резкой смены погодных условий им не хватало возобновляемых источником энергии.

Кроме того, поставщики газа предпочитают экспортировать его в страны Восточной Азии, потому что она дают большую цену на ресурсы. Из-за этого Европа вынуждена постоянно увеличивать цены на импорт голубого топлива, вредя собственной экономике.

Россия может использовать это для «рекламы» газопровода «Северный поток — 2» и получения выгоды, поскольку страны Европы готовы покупать газ по рекордно высоким ценам.

— Главный урок заключается в следующем: невозможно осуществить преобразования в энергетике без создания достаточных, надежных и экономически жизнеспособных базовых генерирующих мощностей, — цитируют автора статьи «Известия».

К причинам кризиса также относятся восстановление спроса на энергетику после пандемии, нехватка газа в регионах, сбои в поставках и климатические условия.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», где неоднократно обращал внимание на ошибки европейских государств, которые привели к росту цен на газ. Также президент пошутил о ценах на газ в Нидерландах. По его словам, голландцам вскоре придется ездить друг к другу в гости на коньках, если неподготовленные люди будут принимать влияющие на энергорынок решения.

13 октября Путин заявил, что санкции США в отношении российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы. Цены на газ, по его словам, «взлетели до небес», результат не просто стал нулевым — он «отрицательный». Российский лидер выразил надежду на то, что осознание бесперспективности этой политики возобладает. Это позволит постепенно восстановить двусторонние отношения между государствами, заключил Путин.