Россия снимает запрет на въезд в страну семей постоянно проживающих здесь иностранцев

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В России отменят запрет на въезд в государство семей иностранцев, постоянно проживающих здесь. Он был введен из-за широкого распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в МИД РФ.

—К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители, — говорится в сообщении Telegram-канала консульского департамента ведомства.

Их въезд возможен при предъявлении копии документа, свидетельствующего о степени родства. Это может быть свидетельство о браке или рождении, установление опеки или попечительства.

В случае, если с другой страной у России отсутствует безвизовый режим, то иностранец с видом на жительство в РФ должен обратиться в МВД. После этого его родственнику будет выдано приглашение, которое станет основанием для выдачи визы.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рожденные в смешанных семьях дети должны становиться гражданами России, независимо от места их рождения.