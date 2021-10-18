ВДНХ пригласила на экскурсии в самолет Як-42

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, площадь Промышленности Карта всех событий

Главная выставка страны 18 октября приглашает москвичей и гостей города на экскурсии в самолет Як-42, который находится на площади Промышленности. Экскурсии проведет военный летчик Евгений Мартенюк.

Сидя в кожаных креслах, посетители узнают историю самолета Як-42, послушают рассказы о летчиках, диспетчерах, аэропортах. Можно также увидеть и потрогать приборы лайнера, узнать, зачем они нужны и как работают.

Теоретическая часть программы плавно перейдет в практическую — все желающие смогут отправиться в тренировочный полет на авиатренажере. Под руководством пилота можно поднять машину в воздух, выполнить разворот, набрать высоту и снизиться.

Завершит мероприятие викторина.

Як-42, установленный на ВДНХ, никогда не перевозил пассажиров. На нем был установлен мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета — 4730 километров, от Раменского до Читы. В 1979 году самолет представлял достижения отечественного самолетостроения на международном авиасалоне Ле-Бурже во Франции.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.