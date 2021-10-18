Столичные врачи вылечили от коронавируса 3237 человек за сутки
Московские медики вылечили от коронавирусной инфекции 3237 человек за последние 24 часа. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.
Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью поправились 1 536 156 человек.
За последние сутки в столице выявили 6823 новых случая заболевания. Госпитализированы были 1267 москвичей, еще 69 граждан скончались. По состоянию на 18 октября на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 639 человек.
Общее количество точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в Москве увеличилось до 50. Такие тесты уже сделали более двадцати тысяч москвичей. В понедельник, 18 октября, для горожан открыли еще 30 мест для прохождения теста. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В десяти московских школах 14 октября началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Школьники и ученики дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, вовремя выявить заболевание и предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ в дистанционный режим. Отмечается, что такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.