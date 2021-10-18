Столичные врачи вылечили от коронавируса 3237 человек за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московские медики вылечили от коронавирусной инфекции 3237 человек за последние 24 часа. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью поправились 1 536 156 человек.

За последние сутки в столице выявили 6823 новых случая заболевания. Госпитализированы были 1267 москвичей, еще 69 граждан скончались. По состоянию на 18 октября на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 639 человек.

Фото: Оперштаб

Общее количество точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в Москве увеличилось до 50. Такие тесты уже сделали более двадцати тысяч москвичей. В понедельник, 18 октября, для горожан открыли еще 30 мест для прохождения теста. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В десяти московских школах 14 октября началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Школьники и ученики дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, вовремя выявить заболевание и предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ в дистанционный режим. Отмечается, что такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.