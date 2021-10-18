XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи вылечили от коронавируса 3237 человек за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 3237 человек за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московские медики вылечили от коронавирусной инфекции 3237 человек за последние 24 часа. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью поправились 1 536 156 человек.

За последние сутки в столице выявили 6823 новых случая заболевания. Госпитализированы были 1267 москвичей, еще 69 граждан скончались. По состоянию на 18 октября на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 639 человек.

Столичные врачи вылечили от коронавируса 3237 человек за суткиФото: Оперштаб

Общее количество точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в Москве увеличилось до 50. Такие тесты уже сделали более двадцати тысяч москвичей. В понедельник, 18 октября, для горожан открыли еще 30 мест для прохождения теста. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В десяти московских школах 14 октября началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Школьники и ученики дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, вовремя выявить заболевание и предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ в дистанционный режим. Отмечается, что такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.

1/2
2/2
Читайте также:
КоронавирусМоскваофициальная статистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Все мнения
О проекте