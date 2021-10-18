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Ложные данные о вакцинации тысячи граждан внесли на портал «Госуслуг» в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Ложные данные о вакцинации тысячи граждан внесли на портал «Госуслуг» в Подмосковье
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Подмосковье выявили преступную группу, которая продавала поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и вносила фиктивные сведения о вакцинации в Единый портал госуслуг. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Преступная группа состояла из двух медработников, которые работали в одной из подмосковных больниц и непосредственно вносили фиктивные сведения о вакцинации в систему, и шести посредников. Последние находили клиентов, которые хотели купить сертификат о вакцинации, не делая при этом прививку от коронавируса.

— В ходе надзорных мероприятийустановлено, что услугами преступной группы воспользовались не менее тысячи граждан, — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленники были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки», «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Правоохранители продолжают выявлять остальных участников преступной группы.

В начале сентября участковый полицейский района Марьино задержал местную жительницу, обвиняемую в использовании заведомо подложного сертификата о вакцинации от коронавируса. Сомнения возникли после того, как женщина пришла в районную поликлинику и спросила, почему не считывается QR-код выданного ей документа о прививке. Медицинские работники передали информацию о возможной подделке полицейским.

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