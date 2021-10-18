Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» пригласила отметить День лицея

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, Чехов, улица Пушкина, 10 Карта всех событий

Музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское» 22 октября приглашает посетителей принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню лицея.

Событие связано с жизнью и творчеством А. С. Пушкина. Некоторые потомки поэта, которые подолгу жили в Лопасне, тоже учились в Царскосельском лицее.

Гости музея познакомятся с историей усадьбы, узнают что-то новое для себя о жизни лицея и его воспитанников.

Завершится праздник выступлением артистов Москонцерта, которые подготовили специальную программу.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино зовет горожан с 25 по 31 октября принять участие в фестивале культуры «Неделя Ирландии». Хеллоуин — канун Дня Всех Святых — восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии и берет свое начало с празднования конца уборки урожая — Самайна. В честь праздника в библиотеке подготовили программу встреч, лекций и чтений, на которых можно узнать о современном ирландском хорроре, мистике и традициях, сохранившихся со времен языческой Ирландии.

23 октября в Дарвиновском музее пройдет День лешего. В программе: проводы хозяина леса, познавательные занятия, игры, общение с живыми насекомыми, мастер-классы и шоу-лекция о хищных растениях. Главным событием праздника станет квест «Не просто сказка», где посетители узнают, какие животные на Руси олицетворяли добро и зло, оказывали человеку помощь или вредили ему.