Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года в Пекине зажгли в Древней Олимпии

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Зажжен олимпийский огонь ближайших Игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Об этом в понедельник, 18 октября, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии участвовали президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос и другие официальные лица.

Отмечается, что огонь зажгла верховная жрица, роль которой исполнила актриса Ксанти Георгиу. Сделала она это через параболическое зеркало с помощью солнечных лучей на алтаре храма Геры. После зажжения на стадионе, где проходили многие состязания античных Игр, состоится театрализованное представление с элементами древнегреческих традиций.

Затем горнолыжник Иоаннис Антониу пронесет огонь от древнего стадиона до памятника современному основателю состязаний — французскому барону Пьеру де Кубертену, передает агентство.

После церемонии олимпийский огонь будет доставлен в Афины и перенесен в Акрополь, где он проведет ночь, а во вторник, 19 октября, на стадионе Панатинаикос в 12:00 он будет передан китайской делегации. На стадионе также не будет публики.