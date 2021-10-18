«Существенная поддержка»: Проклова отреагировала на предложение платить пенсионерам за вакцинацию

Фото: Youtube / НТВ

Сумма в десять тысяч рублей, которую предлагают московским пенсионерам за вакцинацию, является очень серьезной. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» народная артистка РСФСР, актриса Елена Проклова.

По словам знаменитости, за такие средства пенсионеры смогут себе купить все необходимое:

— Я считаю, что это существенная поддержка для пенсионеров, если учесть то, на какую сумму они живут. За такие деньги можно купить лекарства и побаловать себя чем-то из еды.

Народная артистка призналась, что давно вакцинировалась от коронавирусной инфекции и даже успела ревакцинироваться:

— Я считаю, что вакцинироваться просто необходимо. Это элементарное уважение к обществу и к своему здоровью, если тем более за это еще и доплачивают.

Сама актриса призналась, что придумала бы способ, как распорядиться такой суммой:

— Нашла бы, на что потратить, но заранее не загадываю.

В Москве будет расширена программа стимулирования вакцинации пожилых граждан (старше 65 лет). В сентябре ее действие продлили до 31 декабря включительно. Отныне пожилые москвичи, которые прошли иммунизацию, вместо подарочного набора смогут получить денежную выплату в размере десяти тысяч рублей. Для получения этой выплаты необходимо обратиться с соответствующим заявлением в любой городской центр социального обслуживания, предъявив паспорт, сертификат на подарочный набор и сертификат о вакцинации.

Программа действует с 23 июня по 31 декабря. В этот период участники программы, для которых предусмотрены подарочные наборы «С заботой о здоровье», должны сделать прививку первым компонентом вакцины, а затем полностью завершить вакцинацию. Это также касается пожилых горожан, которые в указанный период пройдут ревакцинацию.