Концерт к 75-летию Школы имени Гнесиных пройдет в «Зарядье»

Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Россия, Москва, улица Варварка, 6с4 Карта всех событий

Большой зал «Зарядье» 24 октября приглашает ценителей хорошей музыки на концерт «Вибрации истории», приуроченный к 75-летию Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных.

Слушатели увидят на сцене несколько поколений гнесинцев. Молодые исполнители и выпускники, признанные мастера и педагоги, артисты с мировым именем представят публике музыкальную программу, дополненную видеорядом.

В программе принимает участие оркестр «Гнесинские виртуозы». Дирижер — выпускник школы Михаил Хохлов, возглавляющий ее более тридцати лет. Также зрители услышат выступление Бориса Березовского, Алексея Лундина, Бориса Андрианова, Владимира Пушкарева, солистов «Виртуозов Москвы», солистов барочного оркестра PratumIntegrum, квинтета арф, ансамбля ударных инструментов PercaRUSDuo и лучших учащихся школы.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба колледжа.

Музей «Садовое кольцо» совместно с коллекционером Марианной Щербаковой представляют выставку «Музыка книжного листа».

Посетители увидят оригиналы произведений книжной графики, созданные династией Трауготов, иллюстрации к серии книг о великих композиторах: «Ручей из Тюрингии», «Кобольды живут в Норвегии» Аркадия Мара — о Бахе и Григе, «Тайна запечного сверчка» Геннадия Цыферова — о Моцарте; иллюстрации книг Елены Матвеевой, изданные в XXI веке, о Шостаковиче, Россини и Штраусе.